Российские оккупанты продолжают наносить удары по Никопольскому району Днепропетровской области, за вечер в Никополе в результате обстрела уже четверо пострадавших, в том числе 10-летний мальчик, сообщил председатель областной военной администрации Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

"Все, что нужно знать о россиянах и цели этих нелюдей в нашей стране. Они бьют по мирным городам и селам. За вечер в Никополе уже четверо пострадавших, среди которых 10-летний мальчик. С ранениями трое женщин - 41, 64 и 81 лет. Они с осколочными ранениями и ожогами", - написал он в Телеграм-канале.

"В городе повреждены многоквартирный и частные дома. На одном из дворов произошел пожар. Повреждены также хозяйственные постройки и теплицы", - добавил Лысак.

Ранее сообщалось, что 7 июля российские оккупанты около десяти раз обстреляли Никопольский район из артиллерии и беспилотников.

За день Никопольщина пережила 5 артобстрелов и 3 атаки дронами-камикадзе