На Николаевщине обнаружили труп без ног, погибший проигнорировал предупреждение о минной опасности - Силы Обороны Юга

На Николаевщине, в прибрежной полосе Днепро-Бугского лимана, обнаружено тело мужчины без признаков жизни с минно-взрывной ампутацией нижних конечностей. Об этом сообщили в пресс-службе Сил Обороны Юга, пишет УНН.

Установлено, что, игнорируя предупредительные знаки об опасности, информационно-разъяснительную работу местных властей о высокой минной угрозе и активности на этом направлении вражеских дронов, местный житель вышел на побережье до самого уреза воды, где, вероятно, столкнулся с взрывоопасным предметом. Взрывом мужчине нанесены травмы несовместимые с жизнью. - говорится в сообщении Сил Обороны Юга.

Детали

Военные напомнили, что в прибрежной зоне гражданским надо быть особенно осторожными.

В частности, запрещено приближаться к урезу воды, обязательно следует обращать внимание на предупредительные знаки и соблюдать установленные ограничения и запреты.

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