В Николаевской области ночью уничтожили два "шахеда", враг бил FPV-дронами и артиллерией

В Николаевской области ночью уничтожены два вражеских ударных дрона типа "Shahed". За прошедшие сутки враг атаковал Куцурубскую громаду дронами FPV и артиллерией, повреждены четыре дома, сообщил в понедельник глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

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"В ночь на 2 сентября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожены два БпЛА типа "Shahed 131/136", - написал Ким в Telegram.

По его словам, вчера, 1 сентября, в 07:30 и 08:57 враг направил дроны типа FPV, а в 08:33, 19:58 и 21:04 наносил артиллерийские обстрелы по Куцурубской громаде. "В результате чего в селе Солончаки повреждены четыре жилых дома. Также, в результате одного из обстрелов, на открытой территории произошло возгорание сухой травы, которое было оперативно ликвидировано пожарными. Пострадавших нет", - сообщил Ким.

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