На Миколаївщині вночі знищили два "шахеди", ворог бив FPV-дронами та артилерією
Київ • УНН
У Миколаївській області знищено два БпЛА "Shahed". Ворог атакував Куцурубську громаду дронами FPV та артилерією, пошкоджено чотири будинки в с. Солончаки, постраждалих немає.
У Миколаївській області вночі знищено два ворожі ударні дрони типу "Shahed". Минулої доби ворог атакував Куцурубську громаду дронами FPV та артилерією, пошкоджено чотири будинки, повідомив у понеділок голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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"У ніч на 2 вересня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два БпЛА типу "Shahed 131/136", - написав Кім у Telegram.
З його слів, учора, 1 вересня, о 07:30 та 08:57 ворог спрямував дрони типу FPV, а о 08:33, 19:58 та 21:04 завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. "Внаслідок чого у селі Солончаки пошкоджено чотири житлових будинка. Також, внаслідок одного із обстрілів, на відкритій території відбулося займання сухої трави, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає", - повідомив Кім.
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