В Николаевской области ликвидировали пожар на цементном заводе

В субботу в 6:13 по экстренному номеру "101" поступило сообщение о пожаре в кабельных туннелях одного из цехов на объекте повышенной опасности ЧАО "Дикергофф Цемент Украина" на ул. Промышленная пгт. Ольшанское Николаевского района Николаевской области.

По повышенному номеру вызова направлено отделение 2, 19 государственных пожарно-спасательных частей и дежурная смена оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в Николаевской области.

Установлено, что ориентировочно площадь пожара составляет 100 кв. м.

Всего от ГСЧС к тушению привлечены 4 единицы техники и 16 человек.

Напомним, в Николаеве произошел масштабный пожар на складах.