У Миколаєві сталася масштабна пожежа на складах
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. У Миколаєві сталася масштабна пожежа в одноповерховій складській будівлі, згорів дах та пластикова тара на площі 600 кв. м. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"9 вересня о 20:00 у місті Миколаїв по вулиці Млинна, 23 в одноповерховій складській будівлі (належить ФОП "Єрицян") виникла пожежа. О 23:30 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано", - повідомили у відомстві.
Жертв та постраждалих немає. Вогнем знищено дах та пластикову тару на площі 600 кв. м.
До гасіння залучалось 30 вогнеборців та 7 одиниць техніки ДСНС.
Нагадаємо, у Чорнобильській зоні сталася природна пожежа.