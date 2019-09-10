В Николаеве произошел масштабный пожар на складах

"9 сентября в 20:00 в городе Николаев по улице Мельничная, 23 в одноэтажном складском здании (принадлежит ФЛП "Ерицян") возник пожар. В 23:30 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован", - сообщили в ведомстве.

Жертв и пострадавших нет. Огнем уничтожена крыша и пластиковая тара на площади 600 кв. м.

К тушению привлекалось 30 пожарных и 7 единиц техники ГСЧС.

Напомним, в Чернобыльской зоне произошел природный пожар.