В Николаеве произошел масштабный пожар на складах
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Николаеве произошел масштабный пожар в одноэтажном складском здании, сгорела крыша и пластиковая тара на площади 600 кв. м. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"9 сентября в 20:00 в городе Николаев по улице Мельничная, 23 в одноэтажном складском здании (принадлежит ФЛП "Ерицян") возник пожар. В 23:30 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован", - сообщили в ведомстве.
Жертв и пострадавших нет. Огнем уничтожена крыша и пластиковая тара на площади 600 кв. м.
К тушению привлекалось 30 пожарных и 7 единиц техники ГСЧС.
Напомним, в Чернобыльской зоне произошел природный пожар.