На Миколаївщині ліквідували пожежу на цементному заводі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Будівля ПРАТ "Дікергофф Цемент Україна" на вул. Промислова смт. Ольшанське Миколаївського району знеструмлена, вжито заходи для мінімізації наслідків. О 07:30 пожежа локалізована, о 08:05 ліквідована, її причина встановлюється. Про це УНН повідомили у ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
У суботу о 06:13 за екстреним номером "101" надійшло повідомлення про пожежу у кабельних тунелях одного з цехів на об’єкті підвищеної небезпеки ПРАТ "Дікергофф Цемент Україна" на вул. Промислова смт. Ольшанське Миколаївського району Миколаївської області.
За підвищеним номером виклику направлено відділення 2, 19 державних пожежно-рятувальних частин та чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.
Встановлено, що орієнтовно площа пожежі складає 100 кв. м.
Загалом від ДСНС до гасіння залучено 4 одиниці техніки і 16 осіб.
Нагадаємо, у Миколаєві сталася масштабна пожежа на складах.