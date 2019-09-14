На Миколаївщині горить цех цементного заводу

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. У суботу о 06:13 за екстреним номером "101" надійшло повідомлення про пожежу у кабельних тунелях одного з цехів на об’єкті підвищеної небезпеки ПРАТ "Дікергофф Цемент Україна" на вул. Промислова смт. Ольшанське Миколаївського району Миколаївської області. Про це УНН повідомили у ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

За підвищеним номером виклику направлено відділення 2, 19 державних пожежно-рятувальних частин та чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

Встановлено, що орієнтовно площа пожежі складає 100 кв. м. Наразі будівлю знеструмлено та вогнеборці вживають заходи для локалізації пожежі та мінімізації її наслідків.

Причина встановлюється.

Загалом від ДСНС до гасіння залучено 4 одиниці техніки і 14 осіб.

Нагадаємо, у Миколаєві сталася масштабна пожежа на складах.

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