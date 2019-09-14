В Николаевской области горит цех цементного завода
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. В субботу в 6:13 по экстренному номеру "101" поступило сообщение о пожаре в кабельных туннелях одного из цехов на объекте повышенной опасности ЧАО "Дикергофф Цемент Украина" на ул. Промышленная пгт. Ольшанское Николаевского района Николаевской области. Об этом УНН сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
По повышенному номеру вызова направлено отделение 2, 19 государственных пожарно-спасательных частей и дежурная смена оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в Николаевской области.
Установлено, что ориентировочно площадь пожара составляет 100 кв. м. В настоящее время здание обесточено и пожарные принимают меры для локализации пожара и минимизации ее последствий.
Причина устанавливается.
Всего от ГСЧС к тушению привлечены 4 единицы техники и 14 человек.
Напомним, в Николаеве произошел масштабный пожар на складах.