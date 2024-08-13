На Львовщине временно откроют переход "Корчмин - Стаивка": как будет работать
Киев • УНН
16-17 августа в рамках "Европейских Дней Добрососедства" на Львовщине откроют временный пограничный переход. Граждане смогут пересечь границу пешком с 9:00 до 20:00 в пункте "Корчмин - Стаивка" в Белзской громаде.
На Львовщине в рамках проведения "Европейских Дней Добрососедства" временно откроют переход "Корчмин - Стаивка", передает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.
Детали
16-17 августа в рамках проведения "Европейских Дней Добрососедства" состоится открытие временного пограничного перехода. Граждане, которые захотят принять участие в программе, представленной организаторами, смогут пересечь границу во временном пункте пересечения в Белзской общине, который будет функционировать с 9.00 до 20.00 16 августа и с 9.00 до 20.00 17 августа.
Пограничники будут осуществлять пропуск лиц через государственную границу Украины в пешем порядке.
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