На Львовщине временно откроют переход "Корчмин - Стаивка": как будет работать

На Львовщине в рамках проведения "Европейских Дней Добрососедства" временно откроют переход "Корчмин - Стаивка", передает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.

Детали

16-17 августа в рамках проведения "Европейских Дней Добрососедства" состоится открытие временного пограничного перехода. Граждане, которые захотят принять участие в программе, представленной организаторами, смогут пересечь границу во временном пункте пересечения в Белзской общине, который будет функционировать с 9.00 до 20.00 16 августа и с 9.00 до 20.00 17 августа.

Пограничники будут осуществлять пропуск лиц через государственную границу Украины в пешем порядке.

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