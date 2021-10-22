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На Ла-Пальме спасли собак с вулканической ловушки

Киев • УНН

 • 20636 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. На испанском острове Ла-Пальма спасли трех собак, которые месяц находились в ловушке из-за лавы вулкана Кумбре-Вьеха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на El Pais.

На Ла-Пальме спасли собак с вулканической ловушки

Детали

Таинственная группа под названием "A Team" (команда "A") заявила в четверг, 22 октября, о спасении собак, которые застряли на заброшенном дворе острова Ла-Пальмы.

Сообщается, что собаки принадлежат 70-летнему охотнику, который охотился в тот день, когда началось извержение. Спасатели заставили мужчину покинуть район без животных.

Добавим

На прошлой неделе собак планировали спасти работники компании Aerocamaras, которая занимается беспилотниками. Животных хотели забрать с помощью 50-килограммового дрона, оснащенного широкой сетью.

В среду, когда беспилотник Aerocamaras направили на спасение, собак на месте не было, при этом на земле обнаружили человеческие следы. Позже появилось видео с сообщением о том, что собаки уже спасены.

Контекст

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Ла-Пальма началось 19 сентября. Лава уже поглотила более 600 гектаров земли и разрушила более 1,5 тыс. зданий, а также банановые плантации, которые обеспечивали почти треть рабочих мест на острове.

Из соображений безопасности из Ла-Пальмы уже эвакуировали около 7 тыс. человек, пострадавших нет. 28 сентября остров объявили зоной стихийного бедствия.

В последние дни на Ла-Пальме усилилась сейсмологическая активность. Было зарегистрировано десятки землетрясений, однако их магнитуда не превышала 4,8.

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