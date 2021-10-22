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На Ла-Пальмі врятували собак з вулканічної пастки

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. На іспанському острові Ла-Пальма врятували трьох собак, які місяць перебували у пастці лави вулкана Кумбре-В'єха. Про це повідомляє УНН із посиланням на El Pais.

На Ла-Пальмі врятували собак з вулканічної пастки

Деталі

Таємнича група під назвою "A Team" (Команда A) заявила у четвер, 22 жовтня, про порятунок собак, які застрягли на занедбаному подвір'ї острова Ла-Пальми.

Повідомляють, що собаки належать 70-річному мисливцеві, який полював у той день, коли почалося виверження. Рятувальники змусили чоловіка покинути район без тварин. 

Додамо

Минулого тижня собак планували врятувати працівники компанії Aerocamaras, яка займається безпілотниками. Тварин хотіли забрати за допомогою 50-кілограмового дрона, оснащеного широкою сіткою. 

У середу, коли безпілотник Aerocamaras спрямували на порятунок, собак на місці не було, натомість на землі виявили людські сліди. Згодом з'явилося відео з повідомленням про те, що собак вже врятовано.

Контекст

Виверження вулкана Кумбре-В'єха на іспанському острові Ла-Пальма почалося 19 вересня. Лава вже поглинула більше ніж 600 гектарів землі і зруйнувала понад 1,5 тис. будівель, а також бананові плантації, які забезпечували майже третину робочих місць на острові.

Із міркувань безпеки з Ла-Пальми вже евакуювали приблизно 7 тис. людей, постраждалих немає. 28 вересня острів оголосили зоною стихійного лиха.

Протягом останніх днів на Ла-Пальмі посилилася сейсмологічна активність. Було зареєстровано десятки землетрусів, проте їхня магнітуда не перевищувала 4,8.

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