На Купянском направлении россияне при поддержке авиации пытались прорвать оборону ВСУ - Генштаб

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава россиян. Оккупанты и в дальнейшем игнорируют законы и обычаи войны, использует тактику террора и осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Об этом со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18.00 за 20.12.2023, передает УНН.

Детали

В течение суток состоялось 89 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных и 31 авиационный удар, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура - резюмировали военные.

В Генштабе отмечают, что оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Карповичи Черниговской области; Хотень, Константиновка, Волфино Сумской области; Ветеринарное, Волчанск, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 16 атак врага в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

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На Лиманском направлении Силы обороны отбили 12 атак противника вблизи Белогоровки Луганской области; восточнее Тернов и Спирного Донецкой области. Также враг нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества Луганской области. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 6 атак противника у Богдановки, Клищеевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 13 атак врага восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 18 атак в районах Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам оккупантов подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь противник, при поддержке авиации, совершил 9 безуспешных атак на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

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На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 4 атаки западнее Вербового и южнее Роботино Запорожской области, где противник пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись областной центр Херсонской области и Днепровское, Очаков Николаевской области. Также враг нанес авиационный удар в районе Крынок Херсонской области.

Враг не отказался от намерения выбить наши подразделения с левобережья Днепра. Осуществил 29 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и понес значительные потери. Наши подразделения стойко держат оборону, в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят огневое поражение противнику.

Дополнение

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по зенитно-ракетному комплексу противника. В течение суток противовоздушной обороной уничтожено 1 управляемую ракету Х-59.

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Напомним,

Представитель командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что российские войска усиливают наступление на востоке, однако украинские силы удерживают свои позиции. В ВСУ также отметили, что на Бахмутском направлении российские войска чаще используют беспилотники.

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