На Таврическом направлении враг активизировал артиллерию - Тарнавский

Российские оккупанты увеличили количество обстрелов на Таврическом направлении. За прошедшие сутки противник нанес 5 авиаударов, провел 60 боевых столкновений и совершил 981 артобстрел. Общие потери живой силы россиян достигли 461 человека. Об этом сообщил в среду командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.

"Уничтожено 4 танка, САУ 2С5 "Гиацинт-С" и 13 ББМ оккупантов, среди которых БТР-82. Враг увеличил количество артобстрелов. Наша артиллерия достойно отвечает и эффективно уничтожает захватчиков. В операционной зоне ОСУВ "Таврия" за прошедшие сутки противник нанес 5 авиаударов, провел 60 боевых столкновений и совершил 981 артобстрел. Общие потери живой силы врага составили 461 человек", - написал Тарнавский.

Также он сообщил, что уничтожено 25 единиц военной техники. В частности, 4 танка, 13 ББМ, 2 артсистемы и 4 автомобиля. Еще 10 единиц техники врага повреждены.

Дополнение

18 декабря Тарнавский сообщал, что на Таврическом направлении российско-террористические войска продолжают пехотные атаки при поддержке бронетехники и авиации.