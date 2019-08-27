На КПВВ в зоне проведения ООС в очередях утром застряли 200 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Во вторник, 27 августа, утром на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе в очередях собралось 200 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/30; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 10/50; "Гнутово" - 10/10", - говорится в сообщении.
В Службе также отметили, что пропускные операции на всех КПВВ на линии разграничения начались вовремя.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток оставался на уровне предыдущих суток. В общем через КПВВ последовало 32,4 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств.
Напомним, контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" посетила международная делегация во главе с депутатом Бундестага, внешнеполитическим спикером фракции "Левые" Штефаном Либихом.