На КПВВ у зоні проведення ООС у чергах зранку застрягли 200 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У вівторок, 27 серпня, зранку на контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі у чергах зібралося 200 автівок. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 20/30; "Мар’їнка" – 0/70; "Новотроїцьке" – 10/50; "Гнутове" – 10/10", - йдеться в повідомленні.
У Службі також зазначили, що пропускні операції на всіх КПВВ на лінії розмежування розпочались вчасно.
За минулу добу пасажиро-транспортний потік залишався на рівні попередньої доби. Загалом через КПВВ прослідувало 32,4 тисячі осіб та 4,1 тисячі транспортних засобів.
Нагадаємо, контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" відвідала міжнародна делегація на чолі з депутатом Бундестагу, зовнішньополітичним речником фракції "Ліві" Штефаном Лібіхом.