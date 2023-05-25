На Киевщине перевернулся и загорелся бензовоз, произошел масштабный пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. В Броварском районе Киевской области случилась автокатастрофа, в результате чего перевернулся и загорелся бензовоз. Об этом сообщает полиция Киевской области на своей странице в Telegram, пишет УНН.
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"Автокатастрофа в Броварском районе.
На автодороге Киев-Харьков, вблизи поселка Барышевка, перевернулся бензовоз. В результате, транспортное средство мгновенно загорелось", - говорится в сообщении.
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По информации, на месте происшествия работает полиция и спасатели. В полиции также отметили, что сейчас движение на данном направлении затруднено.
Напомним
С 24-го по 25 мая в Броварском районе Киевской области, осуществляются усиленные фильтрационные мероприятия по проверке граждан и транспортных средств при пересечении блокпостов.
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