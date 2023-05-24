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Вантажівка зіткнулася з легковиком на трасі Одеса-Рені: загинула дружина водія

Вантажівка зіткнулася з легковиком на трасі Одеса-Рені: загинула дружина водія

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Вантажівка зіткнулася з легковим автомобілем на трасі Одеса-Рені в Одеській області, загинула дружина водія легковика, його з тещею доправили до лікарні, повідомили в ГУНП в області, передає УНН.

Деталі

Аварія сталася сьогодні близько восьмої години ранку біля повороту на місто Теплодар.

Попередньо поліцейські встановили, що 36-річний водій легкового автомобіля, рухаючись з дружиною та тещею у напрямку Одеси, допустив зіткнення з вантажним автомобілем з напівпричепом, який зупинився на правій ділянці проїзної частини дороги для надання допомоги керманичу вантажівки, що застрягла на узбіччі.

Унаслідок аварії всі, хто знаходився у легковику, постраждали.

"Дружина водія зазнала травм, несумісних з життям. Її матір та чоловіка доправили до лікарні. Водії вантажівок не постраждали", - повідомили в поліції.

Після встановлення повних обставин ДТП та перевірки керманичів на стан сп’яніння події буде надана правова кваліфікація.

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