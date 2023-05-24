Вантажівка зіткнулася з легковиком на трасі Одеса-Рені: загинула дружина водія
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Вантажівка зіткнулася з легковим автомобілем на трасі Одеса-Рені в Одеській області, загинула дружина водія легковика, його з тещею доправили до лікарні, повідомили в ГУНП в області, передає УНН.
Деталі
Аварія сталася сьогодні близько восьмої години ранку біля повороту на місто Теплодар.
Попередньо поліцейські встановили, що 36-річний водій легкового автомобіля, рухаючись з дружиною та тещею у напрямку Одеси, допустив зіткнення з вантажним автомобілем з напівпричепом, який зупинився на правій ділянці проїзної частини дороги для надання допомоги керманичу вантажівки, що застрягла на узбіччі.
Унаслідок аварії всі, хто знаходився у легковику, постраждали.
"Дружина водія зазнала травм, несумісних з життям. Її матір та чоловіка доправили до лікарні. Водії вантажівок не постраждали", - повідомили в поліції.
Після встановлення повних обставин ДТП та перевірки керманичів на стан сп’яніння події буде надана правова кваліфікація.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Під Києвом сталась ДТП за участю чотирьох автомобілів