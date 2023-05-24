Грузовик столкнулся с легковушкой на трассе Одесса-Рени: погибла жена водителя
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем на трассе Одесса-Рени в Одесской области, погибла жена водителя легковушки, его с тещей доставили в больницу, сообщили в ГУНП в области, передает УНН.
Детали
Авария произошла сегодня около восьми часов утра возле поворота на город Теплодар.
Предварительно полицейские установили, что 36-летний водитель легкового автомобиля, двигаясь с женой и тещей в направлении Одессы, допустил столкновение с грузовым автомобилем с полуприцепом, который остановился на правом участке проезжей части дороги для оказания помощи водителю грузовика, застрявшего на обочине.
В результате аварии все, кто находился в легковушке, пострадали.
"Жена водителя получила травмы, несовместимые с жизнью. Ее мать и мужа доставили в больницу. Водители грузовиков не пострадали", - сообщили в полиции.
После установления полных обстоятельств ДТП и проверки водителей на состояние опьянения событию будет дана правовая квалификация.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под Киевом произошло ДТП с участием четырех автомобилей