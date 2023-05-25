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На Київщині перекинувся і загорівся бензовоз, сталася масштабна пожежа

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. У Броварському районі Київської області сталася автокатастрофа, внаслідок чого перевернувся та спалахнув бензовоз. Про це повідомляє поліція Київської області на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Автокатастрофа у Броварському районі.

На автодорозі Київ-Харків, поблизу селища Баришівка, перевернувся бензовоз. В результаті, транспортний засіб миттєво спалахнув", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

За інформацією, на місці події працює поліція та рятувальники. У поліції також зазначили, що наразі рух на даному напрямку ускладнено.

Нагадаємо

З 24-го до 25 травня у Броварському районі Київщини, здійснюються посилені фільтраційні заходи щодо перевірки громадян та транспортних засобів під час перетину блокпостів.

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Українські Національні Новини

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