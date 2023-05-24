У Броварському районі будуть перевіряти громадян на блокпостах
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Починаючи з 24-го та до 25 травня у Броварському районі, що на Київщині, будуть здійснюватися посилені фільтраційні заходи щодо перевірки громадян та транспортних засобів під час перетинання блокпостів. Про це йдеться на сайті Броварської районної військової адміністрації, передає УНН.
Цитата
"24 та 25 травня 2023 року на території Броварського району будуть здійснюватися посилені фільтраційні заходи щодо перевірки громадян та транспортних засобів під час перетинання блокпостів", - зазначається у повідомленні.
Доповнення
У адміністрації Броварського району просять мати при собі відповідні документи, що засвідчують особу та документи на транспортний засіб.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як поводитися під час проходження блокпостів: у Мінреінтеграції оприлюднили правила