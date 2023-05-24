В Броварском районе будут проверять граждан на блокпостах
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Начиная с 24-го и до 25 мая в Броварском районе Киевской области, будут осуществляться усиленные фильтрационные мероприятия по проверке граждан и транспортных средств при пересечении блокпостов. Об этом говорится на сайте Броварской районной военной администрации, передает УНН.
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"24 и 25 мая 2023 года на территории Броварского района будут осуществляться усиленные фильтрационные мероприятия по проверке граждан и транспортных средств при пересечении блокпостов", - отмечается в сообщении.
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В администрации Броварского района просят иметь при себе соответствующие документы, удостоверяющие личность и документы на транспортное средство.
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