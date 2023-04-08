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Як поводитися під час проходження блокпостів: у Мінреінтеграції оприлюднили правила

Як поводитися під час проходження блокпостів: у Мінреінтеграції оприлюднили правила

Київ • УНН

 • 1449736 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Міністерство реінтеграції опублікувало правила, яких слід дотримуватись під час проходження блокпостів. Про це пише УНН за інформацією оприлюдненою Мінреінтеграції.

Деталі

Мінреінтергації наголошує, щоб уникнути непорозумінь під час проходження процедур контролю на блокпостах, слід дотримуватися кількох нескладних правил:

• наближаючись до облаштованого блокпоста, зменште швидкість і підготуйте свої документи;

• зніміть відеореєстратор і приберіть мобільний телефон, якщо він лежить поряд із лобовим склом;

• зупиніться біля знака чи напису "СТОП". Вимкніть фари й увімкніть "аварійку";

• зачекайте, поки вам подадуть сигнал рукою або ліхтариком. Повільно під’їжджайте до військових, поліцейського чи працівника тероборони, який вас покликав;

• не виходьте з машини, якщо вас про це не просили. Спілкуйтеся зі службовцем, який вас перевіряє, опустивши бокове скло;

• на вимогу уповноваженої особи дозвольте огляд багажника та салону автомобіля;

• від’їжджайте від блокпоста після дозволу перевіряючого. Робіть це повільно, адже різке підвищення швидкості може викликати підозру.

Також у міністерстві повідомили, що під час проходження блокпоста можуть перевірити:

- документи осіб,
- речі (огляд),
- транспортні засоби,
- багаж і вантаж.

Перевірку можуть здійснювати уповноважені особи:

• Національної поліції України,
• Служби безпеки України,
• Національної гвардії України,
• Збройних сил України,
• Державної прикордонної служби України,
• Державної міграційної служби України,
• Державної митної служби України.

Нагадаємо

У Мінреінтеграції закликали громадян з тимчасово-окупованих територій виїхати до третіх країн.

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