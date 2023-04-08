Як поводитися під час проходження блокпостів: у Мінреінтеграції оприлюднили правила
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Міністерство реінтеграції опублікувало правила, яких слід дотримуватись під час проходження блокпостів. Про це пише УНН за інформацією оприлюдненою Мінреінтеграції.
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Мінреінтергації наголошує, щоб уникнути непорозумінь під час проходження процедур контролю на блокпостах, слід дотримуватися кількох нескладних правил:
• наближаючись до облаштованого блокпоста, зменште швидкість і підготуйте свої документи;
• зніміть відеореєстратор і приберіть мобільний телефон, якщо він лежить поряд із лобовим склом;
• зупиніться біля знака чи напису "СТОП". Вимкніть фари й увімкніть "аварійку";
• зачекайте, поки вам подадуть сигнал рукою або ліхтариком. Повільно під’їжджайте до військових, поліцейського чи працівника тероборони, який вас покликав;
• не виходьте з машини, якщо вас про це не просили. Спілкуйтеся зі службовцем, який вас перевіряє, опустивши бокове скло;
• на вимогу уповноваженої особи дозвольте огляд багажника та салону автомобіля;
• від’їжджайте від блокпоста після дозволу перевіряючого. Робіть це повільно, адже різке підвищення швидкості може викликати підозру.
Також у міністерстві повідомили, що під час проходження блокпоста можуть перевірити:
- документи осіб,
- речі (огляд),
- транспортні засоби,
- багаж і вантаж.
Перевірку можуть здійснювати уповноважені особи:
• Національної поліції України,
• Служби безпеки України,
• Національної гвардії України,
• Збройних сил України,
• Державної прикордонної служби України,
• Державної міграційної служби України,
• Державної митної служби України.
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