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Как вести себя при прохождении блокпостов: в Минреинтеграции обнародовали правила

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. Министерство реинтеграции опубликовало правила, которые следует соблюдать при прохождении блокпостов. Об этом пишет УНН по информации обнародованной Минреинтеграции.

Детали

Минреинтергации отмечает, что во избежание недоразумений во время прохождения процедур контроля на блокпостах следует соблюдать несколько несложных правил:

• приближаясь к обустроенному блокпосту, сбавьте скорость и подготовьте свои документы;

• снимите видеорегистратор и уберите мобильный телефон, если он лежит рядом с лобовым стеклом;

• остановитесь у знака или надписи "СТОП". Выключите фары и включите "аварийку";

• подождите, пока подадут сигнал рукой или фонариком. Медленно подъезжайте к военным, полицейскому или работнику терробороны, который позвал вас;

• не выходите из машины, если вас не просили. Общайтесь с проверяющим вас служащим, опустив боковое стекло;

• по требованию уполномоченного лица разрешите осмотр багажника и салона автомобиля;

• уезжайте от блокпоста после разрешения проверяющего. Делайте это медленно, ведь резкое повышение скорости может вызвать подозрение.

Также в министерстве сообщили, что во время прохождения блокпоста могут проверить:

- документы лиц,
- вещи (обзор),
- транспортные средства,
- багаж и груз.

Проверку могут проводить уполномоченные лица:

• Национальной полиции Украины,
• Службы безопасности Украины,
• Национальной гвардии Украины,
• Вооруженных сил Украины,
• Государственной пограничной службы Украины,
• Государственной миграционной службы Украины,
• Государственной таможенной службы Украины.

Напомним

В Минреинтеграции призвали граждан с временно оккупированных территорий выехать в третьи страны.

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