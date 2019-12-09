В Киевской области двое детей попали в реанимацию из-за наезда автомобиля
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Бориспольском районе, возле села Старое автомобиль сбил двух детей, которые переходили дорогу, их госпитализировали в реанимацию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 декабря в Бориспольском районе, возле села Старое.
По предварительным данным, водитель автомобиля Daewoo совершил наезд на мальчика и девочку, которые переходили дорогу.
После чего автомобиль занесло на обочину, где произошло столкновение с бетонной опорой.
В результате дорожного происшествия 14-летнюю девочку и 9-летнего мальчика с тяжелыми травмами доставлены в реанимационное отделение больницы.
Также травмы получила женщина-пассажир легковушки, со стороны которой упала бетонная опора.
Устанавливаются все детали и обстоятельства ДТП. На месте аварии работают следственно-оперативная группа Бориспольского отдела полиции, медики.
Напомним, во Львовской областим автомобиль переехал мужчину, который лежал на проезжей части.