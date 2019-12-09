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На Київщині двоє дітей потрапили до реанімації через наїзд автівки

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Бориспільському районі, біля села Старе автомобіль збив двоє дітей, які переходили дорогу, їх госпіталізували до реанімації. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Київській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 9 грудня у Бориспільському районі, біля села Старе.

За попередніми даними, водій автомобіля Daewoo скоїв наїзд на хлопчика та дівчинку, які переходили дорогу.

Після чого автівку занесло на узбіччя, де сталося зіткнення з бетонною опорою.

В результаті дорожньої пригоди 14-річну дівчинку та 9-річного хлопчика з тяжкими травмами доправлено до реанімаційного відділення лікарні.

Також травми отримала жінка-пасажир легковика, зі сторони якої впала бетонна опора.

Наразі встановлюються усі деталі та обставини ДТП. На місці аварії працюють слідчо-оперативна група Бориспільського відділу поліції, медики.

Нагадаємо, на Львівщині автомобіль переїхав чоловіка, який лежав на проїжджій частині.

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