На Київщині двоє дітей потрапили до реанімації через наїзд автівки
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Бориспільському районі, біля села Старе автомобіль збив двоє дітей, які переходили дорогу, їх госпіталізували до реанімації. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Київській області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 9 грудня у Бориспільському районі, біля села Старе.
За попередніми даними, водій автомобіля Daewoo скоїв наїзд на хлопчика та дівчинку, які переходили дорогу.
Після чого автівку занесло на узбіччя, де сталося зіткнення з бетонною опорою.
В результаті дорожньої пригоди 14-річну дівчинку та 9-річного хлопчика з тяжкими травмами доправлено до реанімаційного відділення лікарні.
Також травми отримала жінка-пасажир легковика, зі сторони якої впала бетонна опора.
Наразі встановлюються усі деталі та обставини ДТП. На місці аварії працюють слідчо-оперативна група Бориспільського відділу поліції, медики.
Нагадаємо, на Львівщині автомобіль переїхав чоловіка, який лежав на проїжджій частині.