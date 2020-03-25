В Киевской области из-за карантина закрыто более 1,5 тыс. заведений - ОГА

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Киевской области закрыто более 100 отелей и хостелов, более 600 заведений питания и почти 800 торговых точек из-за карантина, введенного в Украине в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время брифинга, передает корреспондент УНН.