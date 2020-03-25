В Киевской области из-за карантина закрыто более 1,5 тыс. заведений - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Киевской области закрыто более 100 отелей и хостелов, более 600 заведений питания и почти 800 торговых точек из-за карантина, введенного в Украине в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"В области закрыты 178 отелей и хостелов, 619 заведений питания, также не работает 784 торговых заведений", - рассказал Володин.
Как сообщалось в УНН, за последние сутки в Киевской области установлено более 200 случаев нарушения карантина.
Напомним, на территории Киевской области лабораторно подтверждено 22 случая заболевания коронавирусом.
Также сообщалось, Кабинет министров на сегодняшнем заседании поддержал введение на 30 дней чрезвычайной ситуации на всей территории Украины.