За останню добу на Київщині встановлено понад 200 випадків порушення карантину

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КИЇВ. 25 березня. УНН. В Київській області за останню добу правоохоронці встановили понад 200 випадків порушення карантину введенного в Україні у зв’язку з поширенням коронавірусу. Про це заявив тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

“За останню добу (правоохоронці — ред.) встановили 234 випадки порушення (карантину — ред.)”, — сказав Володін.

За його словами в Київській області закрито 74 торгівельних ринків, окрім оптових.

Нагадаємо, на території Київської області лабораторно підтверджено 22 випадки захворювання на коронавірус.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні підтримав запровадження на 30 днів надзвичайної ситуації на всій території України.

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