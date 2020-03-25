За последние сутки в Киевской области установлено более 200 случаев нарушения карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Киевской области за последние сутки правоохранители установили более 200 случаев нарушения карантина введенного в Украине в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время брифинга, передает корреспондент УНН.
“За последние сутки (правоохранители — ред.) установили 234 случая нарушения (карантина — ред.)”, — сказал Володин.
По его словам в Киевской области закрыто 74 торговых рынков, кроме оптовых.
Напомним, на территории Киевской области лабораторно подтверждено 22 случая заболевания коронавирусом.
Как сообщалось, Кабинет министров на сегодняшнем заседании поддержал введение на 30 дней чрезвычайной ситуации на всей территории Украины.