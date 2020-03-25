На Київщині через карантин закрито понад 1,5 тис. закладів - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. В Київській області закрито понад 100 готелів та хостелів, понад 600 закладів харчування та майже 800 торгівельних закладів через карантин, введенний в Україні у зв’язку з поширенням коронавірусу. Про це заявив тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"В області закрито 178 готелів та хостелів, 619 закладів харчування, також не працює 784 торгівельних закладів",- розповів Володін.
Як повідомлялося в УНН, за останню добу на Київщині встановлено понад 200 випадків порушення карантину.
Нагадаємо, на території Київської області лабораторно підтверджено 22 випадки захворювання на коронавірус.
Також повідомлялося, Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні підтримав запровадження на 30 днів надзвичайної ситуації на всій території України.