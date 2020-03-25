На Київщині через карантин закрито понад 1,5 тис. закладів - ОДА

КИЇВ. 25 березня. УНН. В Київській області закрито понад 100 готелів та хостелів, понад 600 закладів харчування та майже 800 торгівельних закладів через карантин, введенний в Україні у зв’язку з поширенням коронавірусу. Про це заявив тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін під час брифінгу, передає кореспондент УНН.