На Киевщине женщина попала под поезд, полиция расследует обстоятельства

В Фастовском районе Киевской области, 9 марта, утром произошел смертельный инцидент, - пассажирский поезд сообщением "Львов-Харьков" сбил женщину. Согласно информации ГУ Национальной полиции Киевщины, сейчас правоохранители устанавливают личность женщины, которая попала под поезд, передает УНН.

Сегодня 9 апреля, около 10 часов поступило сообщение от машиниста о том, что возле станции "Тарасовка" был совершен наезд на неизвестного человека. Следственно-оперативная группа предварительно установила, что пассажирский поезд сообщением Львов-Харьков сбил женщину - говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент ДТП женщина сидела на железнодорожных путях. Машинист применял звуковой сигнал и экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось. От полученных травм женщина погибла на месте происшествия.

На вид неизвестному лицу было около 50 лет, она была одета в куртку черно-белого цвета, синюю кофта и белые штаны, а также тапочки серого цвета.

Полиция обращается с объявлением:

Если вы владеете какой-либо информацией относительно данного события просим сообщить в Фастовское управление полиции Киевщины по телефону 0933034986, или на спецлинию "102" - информирует полиция Киевской области.

Напомним,

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