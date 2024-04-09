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На Киевщине женщина попала под поезд, полиция расследует обстоятельства

На Киевщине женщина попала под поезд, полиция расследует обстоятельства

Киев  •  УНН

9 апреля 2024, 16:14  •  5391 просмотра

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Женщина была смертельно травмирована пассажирским поездом "Львов-Харьков" вблизи станции Тарасовка Фастовского района Киевской области 9 апреля, когда она сидела на железнодорожных путях.

В Фастовском районе Киевской области, 9 марта, утром произошел смертельный инцидент, - пассажирский поезд сообщением "Львов-Харьков" сбил женщину. Согласно информации ГУ Национальной полиции Киевщины, сейчас правоохранители устанавливают личность женщины, которая попала под поезд, передает УНН.

Сегодня 9 апреля, около 10 часов поступило сообщение от машиниста о том, что возле станции "Тарасовка" был совершен наезд на неизвестного человека. Следственно-оперативная группа предварительно установила, что пассажирский поезд сообщением Львов-Харьков сбил женщину

- говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент ДТП женщина сидела на железнодорожных путях. Машинист применял звуковой сигнал и экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось. От полученных травм женщина погибла на месте происшествия.

На вид неизвестному лицу было около 50 лет, она была одета в куртку черно-белого цвета, синюю кофта и белые штаны, а также тапочки серого цвета.

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Полиция обращается с объявлением:

Если вы владеете какой-либо информацией относительно данного события просим сообщить в Фастовское управление полиции Киевщины по телефону 0933034986, или на спецлинию "102"

- информирует полиция Киевской области.

Напомним,

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