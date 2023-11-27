На Киевщине воспитательница в интернате избила 13-летнего мальчика хромированной трубой
Киев • УНН
Приемную мать в Киевской области обвиняют в пытках 13-летнего мальчика. Она жестоко избила его трубой и нанесла физический и моральный ущерб. Детей, которые находились под ее опекой, переселили в реабилитационный центр, а женщине назначили круглосуточный домашний арест.
В одном из детских домов в Киевской области опекунша в "воспитательных" целях жестоко избивала 13-летнего мальчика. Об этом сообщил Офис генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, подозреваемая является мамой-воспитательницей семерых детей в одном из детских домов семейного типа.
Между женщиной и 13-летним воспитанником часто возникали недоразумения. Недавно во время очередного конфликта подозреваемая в качестве наказания, взяла в руки хромированную трубу и нанесла парню удары по голове и туловищу. Также она била юношу руками по различным частям тела, вызвала ребенку физическую боль, моральные страдания и телесные повреждения.
Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Фастовской окружной прокуратуры женщине по факту пыток детей сообщено о подозрении.
Суд уже избрал ей меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Сейчас все дети, которые находились под опекой и проживали в доме, изъяты и находятся в реабилитационном центре.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Била 4-летнего сына в прямом эфире Instagram: на женщину составили протокол
На Киевщине воспитательница в интернате избила 13-летнего мальчика хромированной трубой
Приемную мать в Киевской области обвиняют в пытках 13-летнего мальчика. Она жестоко избила его трубой и нанесла физический и моральный ущерб. Детей, которые находились под ее опекой, переселили в реабилитационный центр, а женщине назначили круглосуточный домашний арест.
Вызовов очень много: эксперт об основных махинациях на поставке питания военным и необходимости реформы
Военный эксперт Сергей Згурец отмечает, что вызовов в сфере системы закупок и поставок питания военным перед нынешним руководством Министерства обороны очень много.
Депутаты от "Слуги народа" возмущены поведением Безуглой, которая раскритиковала Залужного, и предлагают ее исключить из фракции
Часть народных депутатов из фракции "Слуга народа" рассматривают вопрос об исключении Марьяны Безуглой за ее критику в адрес Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
ОАЭ планировали использовать роль хозяина климатической конференции, чтобы предложить выгодные нефтяные и газовые соглашения - BBC
ОАЭ, принимающая сторона Конференции ООН по изменению климата (COP 28), как сообщается, планирует предложить нефтяные и газовые сделки во время мероприятия, несмотря на климатические цели. Беспристрастность ОАЭ как принимающей стороны ставится под сомнение из-за потенциального конфликта интересов.
Забастовка польских перевозчиков: 25 украинских водителей заявили, что хотят эвакуироваться
Двадцать пять украинских водителей грузовиков, которые застряли на польской границе из-за забастовки польских перевозчиков, попросили об эвакуации. Технические вопросы, такие как место для парковки грузовиков и защита груза, все еще остаются нерешенными.
В разгар войны полноправное членство невозможно, но НАТО ищет пути еще большего сближения с Украиной - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что хотя полноправное членство Украины в НАТО в военное время исключено, альянс ищет пути укрепления связей с Украиной.
Завтра школы Одесской области будут работать в смешанном формате, громады могут выбрать любую форму обучения - Кипер
Начиная с завтрашнего дня, в связи с переменчивыми погодными условиями, в школах Одесской области будет организовано как очное, так и дистанционное обучение по решению местных громад.
13 лет за решеткой получил коллаборационист из Харьковской области
31-летний харьковчанин был приговорен к 13 годам за пособничество российским войскам, помогая создавать "правоохранительную систему" во время оккупации Балаклеи.
Оккупанты готовят новые списки украинских детей для депортации
российские оккупанты создают новые списки для депортации украинских детей с оккупированных территорий, сообщает Штаб национального сопротивления. Курирует этот процесс объявленная в международный розыск мария львова-белова, целью которого является ассимиляция украинских детей путем содействия их усыновлению в россии.
Обсудили имплементацию Украинской формулы мира: Зеленский поговорил с принцем Саудовской Аравии
Президент Украины Зеленский и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман обсудили укрепление связей и имплементацию мирной формулы Украины.