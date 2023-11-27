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На Киевщине воспитательница в интернате избила 13-летнего мальчика хромированной трубой

Киев  •  УНН

27 ноябрь 2023, 16:23  •  1980 просмотра

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Приемную мать в Киевской области обвиняют в пытках 13-летнего мальчика. Она жестоко избила его трубой и нанесла физический и моральный ущерб. Детей, которые находились под ее опекой, переселили в реабилитационный центр, а женщине назначили круглосуточный домашний арест.

В одном из детских домов в Киевской области опекунша в "воспитательных" целях жестоко избивала 13-летнего мальчика. Об этом сообщил Офис генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, подозреваемая является мамой-воспитательницей семерых детей в одном из детских домов семейного типа.

Между женщиной и 13-летним воспитанником часто возникали недоразумения. Недавно во время очередного конфликта подозреваемая в качестве наказания, взяла в руки хромированную трубу и нанесла парню удары по голове и туловищу. Также она била юношу руками по различным частям тела, вызвала ребенку физическую боль, моральные страдания и телесные повреждения.

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Фастовской окружной прокуратуры женщине по факту пыток детей сообщено о подозрении.

Суд уже избрал ей меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Сейчас все дети, которые находились под опекой и проживали в доме, изъяты и находятся в реабилитационном центре.

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Анна Онищенко

Анна Онищенко

Криминал и ЧП
На Київщині вихователька в інтернаті побила 13-річного хлопчика хромованою трубою
In Kyiv region, a boarding school teacher beat a 13-year-old boy with a chrome pipe
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