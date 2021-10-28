Била 4-річного сина у прямому ефірі Instagram: на жінку склали протокол
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Встановили особу харків’янки, яка під час прямого ефіру в Instagram била чотирирічного сина. На жінку склали протокол за скоєння насильства у сім’ї. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані МВС.
Деталі
Під час моніторингу інтернету в одній із груп новин у месенджері Telegram кіберполіція знайшла повідомлення від користувача, в якому він інформував про факти домашнього насильства.
За словами автора повідомлення, насильство здійснювала одна із користувачок Instagram щодо її чотирирічного сина. До повідомлення було прикріплено скріншоти із кадрами відеотрансляції у соціальній мережі. На них було зафіксовано жінку на момент побиття дитини.
Далі провели пошук та аналіз інформації з відкритих джерел інтернету. Кіберполіція зібрала дані про особу жінки, яка могла бути на стопкадрах. Усю інформацію передали працівникам ювенальної превенції ГУНП в Харківській області для перевірки.
Працівники харківської поліції за результатами перевірки встановили особу жінки та дитини, яких було зафіксовано в оприлюднених повідомленнях.
На матір склали адміністративний протокол за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення — скоєння насильства у сім’ї.
Хлопчика вилучили із сім’ї та передали під нагляд медиків.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Била дітей просто під час прийому: стоматологу з Рівного повідомлено про підозру