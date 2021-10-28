Била 4-летнего сына в прямом эфире Instagram: на женщину составили протокол
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Установили личность харьковчанки, которая во время прямого эфира в Instagram била четырехлетнего сына. На женщину был составлен протокол за совершение насилия в семье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные МВД.
Детали
Во время мониторинга интернета в одной из новостных групп в мессенджере Telegram киберполиция нашла сообщение от пользователя, в котором он информировал о фактах домашнего насилия.
По словам автора сообщения, насилие совершала одна из пользователей Instagram в отношении ее четырехлетнего сына. К сообщению были прикреплены скриншоты с кадрами видеотрансляций в социальной сети. На них была зафиксирована женщина в момент избиения ребенка.
Далее провели поиск и анализ информации из открытых источников интернета. Киберполиция собрала данные о личности женщины, которая могла быть на стопкадрах. Всю информацию передали работникам ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области для проверки.
Сотрудники харьковской полиции по результатам проверки установили личность женщины и ребенка, которые были зафиксированы в обнародованных сообщениях.
На мать составили административный протокол по ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях — совершение насилия в семье.
Мальчика изъяли из семьи и передали под наблюдение медиков.
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