На Киевщине водитель "Камаза" в состоянии опьянения вызвал аварию: погиб его 9-летний сын

В Киевской области водитель "Камаза", находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вызвал аварию, в которой погиб его 9-летний сын. Водитель задержан и заключен под стражу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

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ДТП произошло на автодороге сообщением село Дворковщина - город Яготин. По предварительной информации, 34-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем "Камаз" не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

К сожалению, в результате ДТП, пассажир - 9-летний сын водителя погиб на месте происшествия. У водителя обнаружено 1,4 промилле алкоголя - рассказали правоохранители.

Правоохранители задержали водителя, поместили в изолятор временного содержания и сообщили о подозрении водителю по данному факту (ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины). Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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