На Киевщине водитель грузовика заплатит более 50 тысяч гривен штрафа за перегрузку

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Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно
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Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно

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В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"
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В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"

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Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди
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Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди

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Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны
  •  105057 просмотра

Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны

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Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев
  •  110566 просмотра

Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

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В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные
  •  111385 просмотра

В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные

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Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней
  •  119804 просмотра

Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней

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Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
24 ноября  •  277937 просмотра

Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ

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Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
24 ноября  •  393862 просмотра

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Эксклюзив
Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси
24 ноября  •  193402 просмотра

Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси

Эксклюзив
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
24 ноября  •  399250 просмотра

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

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Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней
23 ноября  •  207383 просмотра

Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней

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Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей
24 ноября  •  212804 просмотра

Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц
23 ноября  •  30235 просмотра

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц

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Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря
  •  59693 просмотра

Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
Эксклюзив

24 ноября  •  393862 просмотра
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
Эксклюзив

24 ноября  •  399250 просмотра
Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

17 ноября  •  342712 просмотра
Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

17 ноября  •  324269 просмотра
Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

15 ноября  •  323101 просмотра
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За перегруженное почти на 40% транспортное средство в Киевской области водителя ожидает штраф в размере 51 000 гривен. Государственная служба Украины по безопасности на транспорте в очередной раз подчеркнула важность соблюдения весовых норм.

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Авария на котельной в Пересыпском районе Одессы оставила без отопления 246 домов и 120 000 жителей. Городские власти работают над решением проблемы, в том числе над установкой модульных котельных, а ремонтные работы, как ожидается, займут 10-15 дней.

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Восстановление отопления в Одессе: Труханов поблагодарил Кипера за помощь

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Российские войска атаковали общины Никополя и Марганца в Днепропетровской области. Из-за этих обстрелов ранения получила 51-летняя женщина. Кроме того, снарядами россиян повреждены многочисленные здания и объекты инфраструктуры в регионе.

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Пробыл более 6 дней под завалами: возле Авдеевки бойцы ВСУ спасли мужчину

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Правительство Германии утвердило дополнительное финансирование на 2023 год, для обеспечения кредитов, которые уже были использованы

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Около 6 000 сотрудников МВД работают над ликвидацией последствий урагана в Украине, принимая меры для минимизации несчастных случаев и оказания помощи, включая пункты обогрева и оборудование.

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К ликвидации непогоды привлечено около шести тысяч работников системы МВД

Израиль и ХАМАС продлили перемирие еще на два дня

Израиль и ХАМАС согласились продлить перемирие еще на два дня при посредничестве Катара. Это произошло после успешного обмена пленными между двумя сторонами.

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Глава бюджетного Комитета ВР Пидласа потерялась в снежных сугробах на трассе Киев-Одесса: проигнорировала запрет движения

Роксолана Пидласа, председатель бюджетного комитета Верховной Рады Украины, оказалась в снежной ловушке на трассе Киев-Одесса. Дорога заблокирована из-за неблагоприятных погодных условий, многочисленные автомобили застряли после того, как водители проигнорировали предупреждения.

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Глава бюджетного Комитета ВР Пидласа потерялась в снежных сугробах на трассе Киев-Одесса: проигнорировала запрет движения

Украинская "армия дронов" за неделю уничтожила 149 российских военных единиц

За неделю украинская "Армия дронов" уничтожила 149 российских военных единиц, включая танки и системы противовоздушной обороны, как сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров.

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Украинская "армия дронов" за неделю уничтожила 149 российских военных единиц

Обсудили механизм конфискации замороженных российских активов: Шмыгаль встретился с вице-президентом Еврокомиссии

Несмотря на продолжающуюся войну, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил приверженность евроинтеграционным реформам и обсудил с вице-президентом ЕС Верой Юровой вопрос ответственности России и конфискации активов.

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Обсудили механизм конфискации замороженных российских активов: Шмыгаль встретился с вице-президентом Еврокомиссии