В Киевской области спасли двоих детей из горящего дома

27 марта в селе Гоголев Киевской области вспыхнул жилой дом, огонь унес жизни матери и ребенка. Еще двух детей удалось спасти. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, пишет УНН.

Вчера в селе Гоголев Броварского района вспыхнул жилой дом. На месте происшествия работали дежурный караул 56-й Государственной пожарно-спасательной части г. Бровары и местная пожарная охрана, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что возле дома спасатели увидели мальчика, который самостоятельно выбрался из горящего дома, выбив рукой оконное стекло. Его забрала "скорая". Внутри помещения оставались люди - женщина и двое детей. Их работники ГСЧС нашли без сознания и вынесли на свежий воздух.

Огонь унес жизни матери 1982 г.р. и младшего сына 2017 г.р.

Девочке 2011 г.р. чрезвычайники оказали домедицинскую помощь, она пришла в себя и начала дышать. Ребенка госпитализировали в Броварскую центральную районную больницу.

Напомним

В одной из многоэтажек Хмельницкого произошел пожар. Чрезвычайники спасли трех человек, из них двое - дети.