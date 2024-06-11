В Киевской области полицейские сообщили о подозрении нетрезвой водительнице, которая совершила наезд на двух детей и скрылась с места происшествия. Об этом сообщает Полиция Киевщины, передает УНН.

Детали

На Киевщине10 июня около 22 часов автомобиль совершил наезд на двух детей и скрылся в направлении поселка Ракитное.

На месте происшествия оперативно работали медики и полицейские. В результате аварии 11-летняя девочка получила ушибы и перелом руки. Другую 15-летнюю девушку в тяжелом состоянии с многочисленными травмами срочно госпитализировали в столичное медицинское учреждение.

Патрульные полицейские оперативно установили местонахождение автомобиля, который совершил наезд на детей. Благодаря слаженным действиям правоохранителей транспортное средство было обнаружено, а 55-летнюю водительницу задержали по месту жительства. Во время проверки на приборе «Drager» было установлено, что уровень алкоголя в крови женщины составлял 1.91 промилле, что значительно превышает допустимую норму.

Задержанную немедленно поместили в изолятор временного содержания, где она будет находиться под стражей на время следствия.

Следователи, изучив все обстоятельства происшествия, квалифицировали действия водителя по ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за причинение телесных повреждений двум детям в состоянии алкогольного опьянения. Соответственно, водителю было официально сообщено о подозрении.

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