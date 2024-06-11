На Київщині повідомлено про підозру нетверезій кермувальниці, яка збила двох дітей і втікла з місця події
Київ • УНН
П'яна водійка збила двох дітей і втікла з місця події в Київській області, але згодом була затримана.
У Київській області поліцейські повідомили про підозру нетверезій кермувальниці, яка скоїла наїзд на двох дітей та зникла з місця події. Про це повідомляє Поліція Київщини, передає УНН.
Деталі
На Київщині10 червня близько 22 години автомобіль здійснив наїзд на двох дітей і зник у напрямку селища Рокитне.
На місці події оперативно працювали медики та поліцейські. В результаті аварії 11-річна дівчинка отримала забої та перелом руки. Іншу 15-річну дівчину у важкому стані з численними травмами було терміново госпіталізовано до столичного медичного закладу.
Патрульні поліцейські оперативно встановили місце перебування автомобіля, який здійснив наїзд на дітей. Завдяки злагодженим діям правоохоронців транспортний засіб було виявлено, а 55-річну водійку затримано за місцем проживання. Під час перевірки на приладі "Drager" було встановлено, що рівень алкоголю в крові жінки становив 1.91 проміле, що значно перевищує допустиму норму.
Затриману негайно помістили до ізолятора тимчасового тримання, де вона перебуватиме під вартою на час слідства.
Слідчі, вивчивши всі обставини події, кваліфікували дії водійки за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за спричинення тілесних ушкоджень двом дітям у стані алкогольного сп'яніння. Відповідно, водійці було офіційно повідомлено про підозру.
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