На Киевщине прогремел взрыв. Об этом сообщает Суспільне, передает УНН.

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"В Киеве был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении.

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Напомним, около 6:00 в Киеве на территории всей Украины была объявлена воздушная тревога из-за взлета истребителя МиГ-31.

Впоследствии в Воздушных силах сообщали о скоростной цели, которая двигалась в направлении Киевской области. Военные предположили, что это аэробаллистическая ракета "Кинжал".

В Харькове прогремел взрыв