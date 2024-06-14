В Киевской области произошел взрыв, вероятно, вызванный российской баллистической ракетой «Кинжал» после того, как была объявлена воздушная тревога из-за взлета истребителя МиГ-31.
На Киевщине прогремел взрыв. Об этом сообщает Суспільне, передает УНН.
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"В Киеве был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении.
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Напомним, около 6:00 в Киеве на территории всей Украины была объявлена воздушная тревога из-за взлета истребителя МиГ-31.
Впоследствии в Воздушных силах сообщали о скоростной цели, которая двигалась в направлении Киевской области. Военные предположили, что это аэробаллистическая ракета "Кинжал".
В Харькове прогремел взрыв13 июня 2024, 21:21 • 34714 просмотров