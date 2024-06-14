На Київщині пролунав вибух
Київ • УНН
У Київській області стався вибух, ймовірно, спричинений російською балістичною ракетою "Кинжал" після того, як було оголошено повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31.
На Київщині пролунав вибух. Про це повідомляє Суспільне, передає УНН.
Деталі
"У Києві було чутно вибух, ймовірно, за межами міста", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Нагадаємо, близько 6:00 у Києві на території всієї України було оголошено повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31.
Згодом у Повітряних силах повідомляли про швидкісну ціль, що рухалася у напрямку Київської області. Військові припустили, що це аеробалістична ракета "Кинджал".