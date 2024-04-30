На Киевщине пресечена попытка незаконной продажи автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи для военных

На Киевщине остановили попытку продажи автомобилей, ввезенных для нужд Сил обороны. Об этом сообщают Государственная таможенная служба и Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

Сообщается, что подразделение по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Киевской таможни совместно с Национальной полицией Украины помешали попытке незаконной реализации семи автомобилей, ввезенных в Украину в качестве гуманитарной помощи военным.

Разоблачены сразу 7 попыток коммерческой продажи автомобилей, которые ввозились как гуманитарная помощь без уплаты налогов - говорится в сообщении.

Подержанные автомобили "Volvo", "BMW", "Nissan", "Mercedes-Benz", "Volkswagen и два автомобиля "Opel" через объявление о продаже пытался реализовать на территории Бучанского района Киевской области местный житель, который нашел потенциальных покупателей.

Согласно электронной базы данных таможни, указанные автомобили были ввезены в Украину в апреле 2024 года как гуманитарная помощь. В Таможне напомнили, что в соответствии с национальным законодательством, товары, определенные как гуманитарная помощь, освобождаются от налогообложения при ввозе на таможенную территорию Украины. Поскольку гражданин использовал автомобили в других целях, чем те, в связи с которыми были предоставлены льготы, имело место уклонение от уплаты таможенных платежей.

По данным фактам Киевской таможней составлено 7 протоколов о нарушении таможенных правил по ст. 485 Таможенного кодекса Украины, транспортные средства изъяты в качестве доказательств.

В полиции отметили, что после проведения необходимых процедур изъятые транспортные средства будут переданы по назначению - на нужды военных.

Таможенники обнаружили почти полтысячи нарушений при ввозе гуманитарки в 2023 году