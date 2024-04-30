На Київщині припинено спробу незаконного продажу автомобілів, ввезених як гуманітарна допомога для військових
Київ • УНН
Сім автомобілів, ввезених як гуманітарна допомога для українських військових, були вилучені після того, як місцевий житель спробував незаконно продати їх без сплати податків у Бучанському районі Київської області.
На Київщині зупинили спробу продажу автівок, ввезених для потреб Сил оборони. Про це повідомляють Державна митна служба та Національна поліція України, передає УНН.
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Повідомляється, що підрозділ по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил Київської митниці спільно з Національною поліцією України завадили спробі незаконної реалізації сімох автомобілів, ввезених в Україну в якості гуманітарної допомоги військовим.
Викрито відразу 7 спроб комерційного продажу автомобілів, що ввозилися як гуманітарна допомога без сплати податків
Вживані автомобілі "Volvo", " BMW", " Nissan", "Mercedes-Benz", "Volkswagen та два автомобілі "Opel" через оголошення про продаж намагався реалізувати на території Бучанського району Київщини місцевий мешканець, який знайшов потенційних покупців.
Згідно електронної бази даних митниці, зазначені автівки були ввезені в Україну у квітні 2024 року як гуманітарна допомога. У Митниці нагадали, що відповідно до національного законодавства, товари, визначені як гуманітарна допомога, звільняються від оподаткування при ввезенні на митну територію України. Оскільки громадянин використав автомобілі в інших цілях, аніж ті, у зв'язку з якими були надані пільги, мало місце ухилення від сплати митних платежів.
По даним фактам Київською митницею складено 7 протоколів про порушення митних правил за ст. 485 Митного кодексу України, транспортні засоби вилучені як докази.
У поліції зазначили, що після проведення необхідних процедур вилучені транспортні засоби будуть передані за призначенням – на потреби військових.
Митники виявили майже півтисячі порушень під час ввезення гуманітарки у 2023 році 24.04.24, 15:08 • 19861 перегляд