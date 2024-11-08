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На Киевщине открыли движение по временному мосту по новой оси через реку Тетерев

На Киевщине открыли движение по временному мосту по новой оси через реку Тетерев

Киев  •  УНН

15:08 • 6021 просмотра

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В Киевской области открыли движение по временному мосту через реку Тетерев длиной 56 метров. Сооружение возвели за 2 месяца после того, как предыдущий мост был разрушен российским ракетным ударом в марте 2022 года.

На Киевщине открыли движение по временному мосту по новой оси через реку Тетерев вблизи одного из сел, что на границе Вышгородского и Бучанского районов, передает УНН.

Мероприятие состоялось при участии начальника Киевской ОВА Руслана Кравченко, Главы Администрации Государственной специальной службы транспорта генерал-майора Александра Яковца, представителей Службы восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области, руководства Вышгородской РГА, подрядчиков.

"Предыдущий мост был разрушен в результате российского ракетного обстрела в марте 2022 года. Он будет капитально восстановлен. Однако, чтобы жители громады не теряли время на объездные маршруты, обустроили временный протяженностью почти 56 метров.  Мост выполнен в один проезд и с тротуарами по обе стороны", - рассказал начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко. 

Строительные работы, которые осуществляло одно из подразделений Государственной специальной службы транспорта, заняли 2 месяца. Руслан Кравченко поблагодарил военных за оперативную работу несмотря на все вызовы. 

"Этот проект - еще один шаг к восстановлению нашей области после разрушений, нанесенных врагом. Каждый восстановленный объект - символ несокрушимости нашего духа!" - сказал он. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Киевская область
kievКиев