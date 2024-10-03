На Киевщине мужчина выстрелил в охранника ЖК: полиция сообщила о подозрении

Полиция Киевщины проинформировала о подозрении мужчине, который дважды выстрелил в охранника жилого комплекса. Об этом сообщает Полиция Киевщины, передает УНН.

Детали

В Ирпене во время конфликта 24-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения дважды выстрелил в ногу охраннику жилого комплекса. Инцидент произошел после того, как 46-летний местный житель сделал замечание молодому человеку за слишком громкое поведение. Охранник пытался вмешаться, но получил удар, после чего злоумышленник достал пистолет и открыл огонь.

Раненый смог добраться до поста охраны, где вызвал полицию и медиков. Правоохранители задержали нападавшего и изъяли у него зарегистрированный пистолет.

По факту хулиганства с применением оружия злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

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