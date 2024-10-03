На Київщині чоловік вистрілив в охоронця ЖК: поліція повідомила про підозру
Київ • УНН
24-річний нетверезий чоловік двічі вистрілив в ногу охоронцю ЖК в Ірпені після зауваження про гучну поведінку. Зловмиснику загрожує до 7 років ув'язнення за хуліганство із застосуванням зброї.
Поліція Київщини поінформувала про підозру чоловіку, який двічі вистрілив в охоронця житлового комплексу. Про це повідомляє Поліція Київщини, передає УНН.
Деталі
В Ірпені під час конфлікту 24-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння двічі вистрілив у ногу охоронцю житлового комплексу. Інцидент стався після того, як 46-річний місцевий житель зробив зауваження молодику за надто гучну поведінку. Охоронець намагався втрутитися, але отримав удар, після чого зловмисник дістав пістолет і відкрив вогонь.
Поранений зміг дістатися до поста охорони, де викликав поліцію та медиків. Правоохоронці затримали нападника та вилучили в нього зареєстрований пістолет.
За фактом хуліганства із застосуванням зброї зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.
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