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На Київщині чоловік вистрілив в охоронця ЖК: поліція повідомила про підозру

На Київщині чоловік вистрілив в охоронця ЖК: поліція повідомила про підозру

Київ • УНН

 • 22143 перегляди

24-річний нетверезий чоловік двічі вистрілив в ногу охоронцю ЖК в Ірпені після зауваження про гучну поведінку. Зловмиснику загрожує до 7 років ув'язнення за хуліганство із застосуванням зброї.

Поліція Київщини поінформувала про підозру чоловіку, який двічі вистрілив в охоронця житлового комплексу. Про це повідомляє Поліція Київщини, передає УНН.

Деталі

В Ірпені під час конфлікту 24-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння двічі вистрілив у ногу охоронцю житлового комплексу. Інцидент стався після того, як 46-річний місцевий житель зробив зауваження молодику за надто гучну поведінку. Охоронець намагався втрутитися, але отримав удар, після чого зловмисник дістав пістолет і відкрив вогонь.

Поранений зміг дістатися до поста охорони, де викликав поліцію та медиків. Правоохоронці затримали нападника та вилучили в нього зареєстрований пістолет.

За фактом хуліганства із застосуванням зброї зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

Стрілянина біля Привоза в Одесі: на тлі штовханини під час переслідування підозрюваного патрульний здійснив попереджувальний постріл у повітря - поліція19.07.24, 12:00 • 12851 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

КиївКримінал та НПКиївщина
kyivКиїв

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