Киев • УНН
Возле рынка Привоз в Одессе произошла стрельба во время преследования полицией нарушителя. Группа лиц пыталась помешать полицейским, в результате чего патрульный произвел предупредительный выстрел в воздух.
Стрельба произошла возле рынка Привоз в Одессе, участники инцидента находятся в отделе полиции, полицейские устанавливают обстоятельства, сообщили в Нацполиции в пятницу, пишет УНН.
Во время преследования патрульными полицейскими вероятного нарушителя правопорядка вблизи рынка Привоз случился конфликт с участием прохожих: группа лиц пыталась помешать полицейским. В результате толкотни на патрульном разорвали форменную одежду. Соответственно патрульный полицейский совершил предупредительный выстрел в воздух
Детали
Как сообщается, на место происшествия были направлены дополнительные наряды полиции.
"Все участники инцидента находятся сейчас в отделе полиции. Проводится проверка", - указали в полиции.
В Киеве произошла стрельба, есть пострадавший: что известно18 июня 2024, 10:23 • 38497 просмотров