Стрельба произошла возле рынка Привоз в Одессе, участники инцидента находятся в отделе полиции, полицейские устанавливают обстоятельства, сообщили в Нацполиции в пятницу, пишет УНН.

Во время преследования патрульными полицейскими вероятного нарушителя правопорядка вблизи рынка Привоз случился конфликт с участием прохожих: группа лиц пыталась помешать полицейским. В результате толкотни на патрульном разорвали форменную одежду. Соответственно патрульный полицейский совершил предупредительный выстрел в воздух - сообщили в полиции.

Детали

Как сообщается, на место происшествия были направлены дополнительные наряды полиции.

"Все участники инцидента находятся сейчас в отделе полиции. Проводится проверка", - указали в полиции.

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