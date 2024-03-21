В Киевской области из-за ракетной атаки рф двое раненых, из-за обломков есть повреждения: прокуратура показали последствия

В Киевской области из-за массированной ракетной атаки российских войск сегодня утром ранены два человека и нанесен ущерб частной собственности, а на местах падения обломков вспыхнули пожары. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, утром 21 марта 2024 года вооруженные силы рф атаковали территорию Киевской области ракетами.

"Два человека получили осколочные ранения конечностей и лица. Информация о пострадавших уточняется", - сообщили в прокуратуре.

Обломки вражеских воздушных целей, как отмечается, в нескольких районах области повредили частные дома, хозяйственные постройки, транспортные средства.

На местах попаданий обломков загорелись пожары, которые локализовали работники ГСЧС.

Начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Массированная ракетная атака рф на Киев: в ГСЧС показали последствия