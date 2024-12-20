На Киевщине из-за атаки рф загорелся склад, повреждены два дома
Киев • УНН
В результате атаки БПЛА и ракет в Киевской области загорелся склад площадью 15 тыс. м2. Обломками сбитых целей повреждены два частных дома, пострадавших нет.
В Киевской области в ночь на 20 ноября и сегодня утром в результате очередной атаки вражеских беспилотников и ракет загорелось складское помещение в Бориспольском районе, повреждены два частных дома в двух районах области, сообщил председатель ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
Враг не прекращает массированные воздушные атаки на Киевщину. Сегодня ночью и утром регион был атакован БпЛА и ракетами. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не обнаружено
По его словам, в результате падения обломков сбитых вражеских целей произошло возгорание складских помещений в Бориспольском районе на площади почти 15 тысяч м2. По состоянию на 4 утра пожар локализован.
Также обломками повреждены два частных дома в двух районах области.
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